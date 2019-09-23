神人分析算出拍攝時地 蒙眼上銬押送新疆維族影片是真的！

2019-09-23 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前YouTube網站上曝光一段疑似新疆民眾遭集體被綑綁、蒙眼帶走的影片，宣稱「這是中國政府長期在新疆維吾爾自治區壓制人權與基本自由」的鐵證，引發外界對影片真偽的討論，有神人透過Google Map及太陽照射角度等計算，分析出影片為真的，甚至推算出其拍攝地和大致時間。

21日YouTube頻道「War on Fear戰鬥恐懼」上傳一部聲稱是在新疆所拍攝到的影片，只見約300到400名人員，雙手綑綁、蒙眼遮眼蹲在地上，然後在警衛押送下，帶走的片段，稱「這些視頻是在中國拍的。這是中國政府長期在新疆維吾爾自治區壓制人權與基本自由。」

由於這頻道僅有這部影片，引發外界對影片真偽的討論，澳洲智庫澳洲戰略政策研究中心成員魯瑟（Nathan Ruser）透過影片線索一一檢視這則影片，他從影片左下角方位圖標示的「巴音郭楞蒙古自治州」，找到其首府庫爾勒市，並利用比例尺與角度計算出，空拍機在距離火車站約12公里的上空所拍。

接著魯瑟以太陽照射電線桿的影子長度推估拍攝時間，先算出影片中的電線杆高度約8.88公尺、影子5公尺，而影子的方向顯示太陽方位角約為173.38°，從「SunCalc」網站上，輸入這些數據後，得出日期為8月20日中午左右。

最後確認拍攝年份，這段影片中出現尚未鋪設的空地，而2019年6月的衛星照顯示空地已變成停車場，2017年傳出新疆大規模鎮壓的訊息，所以可能是在2017或2018年8所攝，而從影片中的灌木叢發現，2017年沒有出現這些東西，2018才出現，最後推估出這段影片可能是2018年8月20日所攝。

作者表示，透過這些驗證程序，基本上可以確信影片為真，也能大致知道拍攝的時地物，已經足以成為犯罪證據，他舉例2017年國際刑事法院根據網路上流傳的影片，以犯下戰爭罪為由，下令逮捕利比亞國民軍的司法部隊官員阿爾瓦雷奇（Mahmoud Al-Werfalli）。

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