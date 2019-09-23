接力爭取美國支持香港 羅冠聰將出席參院聽證會

2019-09-23 03:51

〔中央社〕香港眾志秘書長黃之鋒近日在美國遊說「香港人權與民主法案」獲得高度關注。香港眾志常委羅冠聰今天表示，為了延續遊說工作成果，26日他將出席美國聯邦參議院的聽證會。

香港「反送中」運動持續延燒之際，黃之鋒與香港知名歌手何韻詩近日訪美爭取國際支持，行程備受關注，尤其是17日出席美國「國會及行政部門中國問題委員會」（CECC）所舉辦的聽證會。

目前在美國耶魯大學進修的羅冠聰也加入黃之鋒等人行列，拜會多位美國參眾議員以尋求支持，包括聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參院版「香港人權與民主法案」主要發起人參議員盧比歐（Marco Rubio）。

除了爭取美國國會支持外，他們也在19日前往美國國務院，拜會國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell），並與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）幕僚會面。黃之鋒與何韻詩已在今日結束美國行程。

預計26日出席參議院外委會東亞及太平洋事務小組聽證會的羅冠聰今天在臉書指出，自從到耶魯進修後，一開始面對來自中共鋪天蓋地的攻擊和宣傳，甚至有死亡恐嚇，但他一直在思考「如何能夠從海外協助香港的運動，爭取自治以及民主」。

羅冠聰指出，香港的主流民意都是「非常卑微」，只是要求中共能夠兌現承諾，但獲得的卻是暴力回應。他說，黃之鋒等人這次行程受到媒體高度關注，也讓許多原先猶豫不知是否該支持「香港人權與民主法案」的美國國會議員改變心意。

美國參眾兩院的外交委員會預計在25日審議「香港人權與民主法案」。根據美國國會網站資料，黃之鋒等人12日抵美後，參眾兩院版本法案的連署人數分別增加4人及8人。目前法案分別有21位參議員及34位眾議員支持。

兩院法案目前版本皆要求美國政府每年檢討香港自治情況，確保香港自治權等條件仍符合1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）所賦予的特殊經濟待遇。

法案也要求美國政府點名、制裁侵犯香港人權的人士，相關人士的美國簽證或入境許可恐被取消，在美財產可能也會被凍結。

羅冠聰表示，香港議題才剛在美國開始耕耘，美港關係也踏入新的里程碑。他說，他預計本週出席參院外委會東亞及太平洋事務小組的聽證會講述香港議題，以延續黃之鋒等人此行的成果。

羅冠聰告訴中央社記者，聽證會預計在26日舉行，目前還在安排當中，而他發言重點將會圍繞在中國「一國兩制」的實施。（編輯：陳彥鈞）

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