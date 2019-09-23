川普為與烏克蘭總統通話辯護 民主黨議員嗆彈劾

2019-09-23 00:37

〔中央社〕美國總統川普今天再度為自己辯護，堅稱他7月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，沒有提到任何不當的事。民主黨國會議員主張，若是川普確有不當施壓情事，將有理由提出彈劾。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）等新聞媒體報導，川普一再要求澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查有關拜登（Joe Biden）的缺乏事實根據指控，也就是拜登在副總統任內曾威脅烏克蘭，如果不開除一名調查他兒子在烏克蘭所任職天然氣公司的檢察官，就要扣住美國準備提供的援助。

川普告訴記者，他和澤倫斯基7月25日的那次通話很棒，如果國會要他的私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）就此前往作證，他沒有意見。

川普又說，目前是民主黨總統初選參選人的拜登「宣稱他從沒和他兒子講話，這犯了錯」。川普指出：「他確實和他兒子講過話，他再度說謊。」

川普表示：「我不想傷害拜登，但他作了非常不老實的事。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）幫腔表示，如果有證據顯示拜登不當干預，想要避免他兒子在烏克蘭遭到調查，他本身也應受到調查。

蓬佩奧在美國廣播公司（ABC）電視網的「本週」（This Week）節目表示：「如果拜登副總統有不當行為，如果他為了保護自己的兒子，而以腐敗的方法干預烏克蘭領導階層，我確實認為我們必須查個水落石出。」

美國國會眾議院情報委員會民主黨籍主席謝安達則表示，如果川普真的向澤倫斯基施壓，要求他調查拜登父子，那麼對川普提出彈劾將是唯一的選項。

謝安達（Adam Schiff）先前避免主張彈劾川普，但他在美國電視新聞網PF5F2801.CAP [IN] 09/23/19 00:34:10川普為與烏克蘭總統通話辯護 民主黨議員嗆彈劾〔中央社〕美國總統川普今天再度為自己辯護，堅稱他7月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，沒有提到任何不當的事。民主黨國會議員主張，若是川普確有不當施壓情事，將有理由提出彈劾。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）等新聞媒體報導，川普一再要求澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查有關拜登（Joe Biden）的缺乏事實根據指控，也就是拜登在副總統任內曾威脅烏克蘭，如果不開除一名調查他兒子在烏克蘭所任職天然氣公司的檢察官，就要扣住美國準備提供的援助。

川普告訴記者，他和澤倫斯基7月25日的那次通話很棒，如果國會要他的私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）就此前往作證，他沒有意見。

川普又說，目前是民主黨總統初選參選人的拜登「宣稱他從沒和他兒子講話，這犯了錯」。川普指出：「他確實和他兒子講過話，他再度說謊。」

川普表示：「我不想傷害拜登，但他作了非常不老實的事。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）幫腔表示，如果有證據顯示拜登不當干預，想要避免他兒子在烏克蘭遭到調查，他本身也應受到調查。

蓬佩奧在美國廣播公司（ABC）電視網的「本週」（This Week）節目表示：「如果拜登副總統有不當行為，如果他為了保護自己的兒子，而以腐敗的方法干預烏克蘭領導階層，我確實認為我們必須查個水落石出。」

美國國會眾議院情報委員會民主黨籍主席謝安達則表示，如果川普真的向澤倫斯基施壓，要求他調查拜登父子，那麼對川普提出彈劾將是唯一的選項。

謝安達（Adam Schiff）先前避免主張彈劾川普，但他在美國電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目發表的上述談話，顯示他的立場已經改變。

他指出：「如果總統實質上扣住了軍事援助，同時想恫嚇外國領袖做出違法的事，在總統大選期間提供他對手的黑資料，那麼這也許是唯一的矯正之道。」

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