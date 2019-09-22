中國公布人權事業白皮書 稱推動全球人權發展

2019-09-22 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（22）日公布《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》白皮書，宣示中國在過去70年來為促進全球的人權與民主帶來的幫助，也保障少數民族與宗教自由的發展，同時在聯合國人權理事會會議地點開設人權展覽，而此時美國正預計在會議中討論中國侵犯新疆人權的問題。

中國國務院新聞辦公室今日公布《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》白皮書，在10月1日中國國慶日前，為中共建政70年來的人權事業發展進行說明，內容提到中國民眾的各項權利均獲得保障，而中國也一直為促進全球人權發展做出努力。

白皮書說明中國針對人權、憲政與民主等層面在過去70年來的進步，並指出在宗教方面，中國保障中國公民有信仰宗教自由的權利，對信仰佛教、道教、伊斯蘭教與基督教等宗教的2億人口一視同仁，也切實保障了少數民族的合法權益，在文化及教育政策上，也促進他們發展自己民族的語言文字，也在新疆維吾爾自治區等6個少數民族區域施行雙語教育。

聯合國第42屆人權理事會從本月8日至27日在瑞士日內瓦舉行，中國從10日開始在聯合 國的日內瓦總部開設「為人民謀幸福：新中國70年人權成就展」，並舉行「新中國人權事業發展70年」邊會，宣示中國為國際人權帶來的幫助。而此時的聯合國人權理事會，將為中國在新疆設立「再教育營」關押維吾爾族人民的問題提出討論，並對中國壓迫宗教自由與人權表示關切。

香港歌手何韻詩8日出席聯合國人權理事會的常務會議發表演說，指出中國在「反送中」運動對人權的破壞，而美國總統川普也預計在24日的會議上，尋求各國支持譴責中國在新疆侵犯人權的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法