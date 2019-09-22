中國是智財權慣竊 美國會議員籲川普勿因中國施小利自毀立場

2019-09-22 20:09

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國民主黨籍聯邦參議員康斯（Chris Coons）呼籲總統川普，與中國簽署的貿易協議必須包括禁止竊取美國智財權等議題，不要為了中國承諾購買幾船的黃豆，就放棄這個立場。

康斯日前接受CNBC節目訪問表示：「美中貿易戰已打到這個地步，我希望總統不要因為中國承諾購買幾船的黃豆就退縮，我們必須取得一些成果，例如在防止智財權竊盜部分必須是可以強制執行的。」

過去1年美中貿易戰持續升級，今年夏天雙方互相加徵報復性關稅，最新一波加徵關稅於9月初生效，之後美中才同意在10月恢復貿易談判。儘管如此，雙方緊張關係已出現和緩跡象。

中國民營業者本月稍早向美國採購逾60萬噸黃豆，美國上週五也宣布，暫時免除中國逾400項產品關稅。中國先前也宣布，將免除美國16項產品關稅。川普則延後2週對中國2500億美元產品加徵關稅。

儘管康斯對美中達成貿易協議保持樂觀，但他強調川普應確保將防止未來美國智財權被竊的條文寫在協議裡，這是美中貿易談判的關鍵。

美國副總統彭斯日前表示，除了每年對中國高達5千億美元的貿易赤字，美國每年因智財權被中國竊取也損失5億美元；他說：「美國歷屆政府，無論是共和黨或民主黨，都因為與中國貿易，導致美國工人和就業處於特別不利的地位」。

儘管康斯不同意川普政府的每項貿易決策，卻在智財權問題上與川普政府一致；他說：「副總統說的對，這與中國的重商主義有關，他們竊取了大量的技術。總統把這個問題變成持續升級的美中貿易衝突重點，這個作法也是對的。」

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