反送中》港警駐守機場引不便 示威者轉往各商場

2019-09-22 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友原定今（22）日發起「和你塞4.0」行動，盼癱瘓機場交通，香港警方一早嚴密駐守於機場，讓市民大喊不方便。然而，示威行動並未如預期地在機場出現，而是出現在多個港鐵站附近商場，希望藉此抗議港鐵及商場配合長期配合警方的行為。

綜合港媒報導，香港警方今早於香港機場嚴密佈防，除有裝甲車、水炮車在機場周邊待命外，更有大批防暴警察攔截進入機場的巴士並上車搜查乘客。有民眾因無法送機而感到不便，亦有機場員工要上班卻難以抵達機場。然而，直至午後都未有大批反送中群眾在機場出現。

中午12時許，大批反送中群眾聚集於沙田區的新城市廣場，高呼「光復香港，時代革命」等口號，並在樂器伴奏下多次合唱反送中主題曲「願榮光歸香港」。該商場多家中國商店，以及對反送中持反對態度的「美心集團」旗下商店，都遭群眾貼上諷刺標語。

下午2時許，港鐵南昌站的V walk商場中也出現反送中群眾，群眾於商場內遊行，呼喊「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號，並前往由「福建幫」開設的「優品360」商店外抗議。

下午4時左右，港鐵九龍站的圓方商場內也出現反送中群眾，他們高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，也合唱「願榮光歸香港」。此外，該商場內多家美心集團旗下商店也陸續成為抗議對象。

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