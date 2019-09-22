哈薩克雙城爆反中示威 至少57人被捕

2019-09-22 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕繼9月4日數百位民眾上街抗議中國工廠遷入，哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）及最大城市阿拉木圖（Almaty）昨日（21日）在爆發反中國示威，抗議政府的親中政策，過程遭到當局強力鎮壓，至少57人被逮捕。

綜合外媒報導，哈薩克兩大城有數百名民眾上街遊行，示威者拿著「不要讓中國的擴張如意」等標語；也有些人舉著「那個老頭才是敵人」，抗議前總統納扎爾巴耶夫大權在握；部分人則高喊「還政治犯自由」，抗議當局的抓捕行為。

對此，當局出動大批警力，哈薩克內政部表示，已逮捕至少57名示威者，不排除予以起訴。《美聯社》報導則指出，警方也出現濫捕情形，一位帶著3個小孩上街購物的媽媽，無故遭警員拘留。

報導指出，在一帶一路計畫下，中國是哈薩克最大外來投資國家與貿易夥伴之一，但民眾不滿中國在當地過度擴張，蓋大量的基礎建設及工廠，只將哈薩克視為原料生產地，中國公司雇傭太少哈薩克人，且工資較低，無助於當地發展。另外，中國對新疆的壓迫，亦讓同為穆斯林教徒的哈薩克人感到憤慨。

示威者亦不滿前總統納札爾巴耶夫依然大權在握，其在位執政長達28年，雖然在今年３月辭去總統一職，但他仍是哈薩克安全委員會主席，並保留執政黨「祖國之光」黨內職位。

這場示威是由「哈薩克民主選擇」（DCK）支持者發起，不過「哈薩克民主選擇」也遭當局強力打壓，其領導人阿布雅佐夫（Mukhtar Ablyazov）遭受通緝，留亡法國，該組織仍被視為一個「違法的極端組織」。

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