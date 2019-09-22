狠心！女傭將洗衣粉混入奶粉 3月大女嬰差點喝下肚

2019-09-22 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕喝下去還得了！新加坡某家族聘雇的印尼籍女傭因對工作懷恨在心，竟將洗衣粉摻進嬰兒奶粉裡試圖謀害3月大女嬰並嫁禍他人，東窗事發後被判處3年有期徒刑。

據《海峽時報》報導，該名29歲的印尼女傭於2015年4月開始為嬰兒（當時尚未出生）的叔叔工作，叔叔有時候會和家人聚在一起，她在聚會中發現另一名緬甸籍女傭只需要照顧嬰兒就好，而自己必須做所有家務，因此感到十分憤恨。

去年9月6日，印尼女傭下毒手把洗衣粉混進奶粉想陷害緬甸女傭。女嬰的母親第2天用「洗衣奶粉」泡牛奶時，在嬰兒奶瓶底部發現黑色和粉紅色的顆粒，原本以為只是奶瓶髒了，沒想到用另一個奶瓶泡卻又出現藍色顆粒。

母親覺得狀況不對，打開被加料的奶粉罐後聞到洗衣粉的味道，因此當天她改用母乳哺乳。9月8日，印尼女傭的老闆向警方報案，並透露他認為女傭是唯一的嫌疑人。

檢警展開調查並經法院審理後，地方法院法官拉吉（Prem Raj）表示，本案涉及1名無辜且沒有防衛能力的嬰兒，印尼女傭毫不思索地就將嬰兒當成陷害其他女傭的工具。

最終女傭本月20日在庭上認罪，在最高5年有期徒刑的量刑當中，法官宣判了3年有期徒刑。新加坡衛生科學局的報告顯示，6歲以下的兒童若食用洗滌劑，將出現嘔吐和窒息等症狀，也有可能會腹瀉甚至嚴重損害胃腸道。

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