中國官員強拆千座農舍︰貿易戰不進口糧食 立刻恢復種田

2019-09-22 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年鼓勵農民發展大棚種植蔬果及養殖業，但今年起，當局卻以「恢復耕地」為由，接連拆毀各地民眾的合法菜園和養殖場，導致許多農民損失慘重，直呼政府朝令夕改「不顧百姓死活」說拆就拆。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌報導指出，今年1月起，中國政府開始對農民的大棚和養殖場下「通牒」，許多原本合法的農用建築，一夕之間就變違法佔用，並命令農戶恢復種植，否則將追究法律責任。

對於當局朝令夕改的政策，許多農戶一頭霧水表示「這裡原本也不是農田」，且當初政府招商簽了30年合約，如今只過了13年，怎麼就變違法佔用了。對此，政府官員回應「正值中美貿易戰時期，糧食不進口了，所以要拆除佔用農地的大棚，恢復耕地種植」。

部分農戶決定靠法律維護權益，但沒有律師敢受理此案，農民連3次到北京都得不到政府任何解釋，成群結隊的農民還被逮捕，被強迫保證「不再組織上訪」後才被釋放，等到拆除工程時，部分農民欲上前制止，卻遭到執法人員痛毆。

據報導統計，全國共有上千座大棚、養殖場遭殃，其中河南省登封市最大的養豬場也被政府鎖定，鎮書記一句「把房子扒掉！再講理就抓起來！」養豬戶只能靜看辛苦經營多年的豬場被拆除，這間養豬戶苦喊著「在銀行還有巨額欠款」，一向以「人民公僕」自詡的中國官員聽聞後卻說「你活不了與我無關！不管死活都得拆」。

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