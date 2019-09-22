反送中變菜單 「催淚蛋」吃了嗆淚

2019-09-22 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續3個多月，昨夜元朗再陷警民激戰，多人受傷被逮，港人同仇敵愾的態度，受到國際社會的矚目及重視，而過去以美食著稱的香港，有餐廳提出新菜單，有吃了會嗆到掉淚的「催淚蛋」、血腥雞尾酒「以眼還眼」…讓呈現港人心聲。

這家名叫「辛安東元祖奶奶雞」（Spicy Andong）的餐廳，位於旺角，於8月底將香港三個多月來的抗爭及訴求，變成新菜單。

餐廳新菜單「全套裝備」（full gear），在香港抗爭中，是示威者普遍使用的防毒面具及盾牌，內有「五大素球」（五大訴求）飯糰。

菜單中「催淚蛋」是用辛辣的芥末和雞蛋做成，吃了很嗆辣，怕吃辣的還會掉淚。還有「以眼還眼」雞尾酒，用草莓、龍眼果、糖水為材料製成，重點是整個造型如同血腥眼球。

反送中示威者控港警暴力、警黑勾結，菜單中即推出一款「砌鍋生豬肉」（粵語「砌生豬肉」意指誣告）；還有一款「香黑串燒」。

《德國之聲》 報導，餐廳老闆馬羅伊（Roy Ma）支持反送中抗爭，他說，這套抗議菜單是對香港歷史的關鍵時刻致敬，不管未來香港的前途如何，都不希望人們忘記這個抗爭過程。

一名女客人提到，在喝到「以眼還眼」雞尾酒時，不止有對警察暴力的提醒，還覺得「非常美味」。

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