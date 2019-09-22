塔巴撲日！龍捲風肆虐九州 玻璃破裂、車站鐵塔倒塌

2019-09-22 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年第17號颱風塔巴撲日，在日本九州引發災情，當地傳出有龍捲風，除了建物被吹翻、玻璃破裂，就連JR車站的鐵塔也倒塌。

綜合媒體報導，颱風塔巴今日上午10時在距日本長崎縣五島市南西海面230公里處，以每小時30公里的速度往北北東持續前進，九州、四國均將出現強風大雨，長崎縣對馬市上午已觀測到最大瞬間風速27.8公尺的強風，預測明日九州北部、中國地區及北海道等地區將達30公尺，昨日在宮崎縣更已傳出有2人被巨浪捲走，1死1失蹤，沖繩縣也傳出有至少19人受傷。

今日上午包含宮崎縣平野部、延岡市都傳出颳起龍捲風，氣象廳也發布「龍捲風注意情報」，當地出現建物外牆被吹翻，以及玻璃破裂等災情，JR車站也有數個鐵塔倒塌，城市市容滿目瘡痍，並出現交通停駛、多處停電等狀況。

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