擔心5G損害健康 數千人瑞士首都伯恩示威抗議

2019-09-22 05:59

〔中央社〕由於擔心5G行動網路會損害人體健康，數千人今天在瑞士首都伯恩（Bern）舉行示威抗議，表達對政府在全國各地推出5G無線技術的不滿。

抗議群眾聚集在瑞士國會大廈前，試圖阻止建置更多5G基地台。主辦示威抗議的團體Frequencia共同主席伍爾曼（Tamlin Schibler Ulmann）表示：「今天有這麼多人共襄盛舉的事實，就是反對不受管制引進5G的強大象徵。」

摩納哥侯國（Principality of Monaco）於7月推出採用華為技術的5G行動電話網路，成為拔得頭籌的歐洲國家。美國認為華為的技術構成重大安全風險。

但瑞士批評人士主張，相較於先前幾代手機技術，新5G系統釋出的電磁輻射會構成前所未見的健康及環境風險。

網路請願已協助說服瑞士多個邦--日內瓦邦、沃邦（Vaud）、弗里堡邦（Fribourg）以及紐沙泰爾邦（Neuchatel）--推遲建置基地台。

瑞士醫生聯合會（FMH）也主張，應該對這項新技術審慎以對。

反對這項新技術的人士正試圖搜集舉辦公投所需的10萬人連署，要求暫緩5G建設，直到能適當評估其風險為止。

瑞士當局於2月釋出5G頻譜給3家主要電信業者，其後業者一直利用電視廣告和廣告看板宣揚這項先進技術。

瑞士當局告訴法新社，截至7月初全國各地已有334個5G基地台已可運作。

瑞士政府去年指派一群專家調查引進5G涉及的風險，他們的研究結果可望年底前出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法