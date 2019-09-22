紐約珍奶節重回戶外 擦亮台灣美食招牌

2019-09-22 05:35

〔中央社〕紐約近年掀起珍珠奶茶熱潮，飲品店如雨後春筍般出現。為提高台灣能見度，紐約珍奶節連3年舉辦，黑糖珍珠雪糕和剉冰等新品令饕客食指大動，擦亮台灣美食王國招牌。

首屆「喂台灣」紐約珍奶節2017年在時報廣場舉行，吸引大批人潮排隊試飲，打響第一炮。去年珍奶節轉戰曼哈頓蘇活區室內場地，以實驗室概念供訪客自製珍奶，並呈現超大珍奶杯與放滿黑白氣球的珍珠池等裝置藝術，極具設計感。

第3屆紐約珍奶節結合前兩屆精華，今天在曼哈頓切爾西區的第八大道露天市集舉行。紐約多家珍奶業者共襄盛舉，讓訪客嚐到不同風味的飲品，珍珠池等大型裝置藝術也重現江湖，讓紐約客看到台灣人源源不絕的創意。

立法委員陳靜敏在紐約街頭看到台灣熟悉的風味，直說感動。她表示，很多外國人不了解珍奶，以為是源自日本或南韓，這項活動能宣揚台灣，讓大家知道珍奶是揚名國際的台灣美食。

除了珍奶，現場還提供黑糖珍珠雪糕和珍奶口味剉冰等新品。陳靜敏說，台灣人充滿創意，甚至有人結合珍奶與臭豆腐，由於風味太獨特，她嘗試前得做好心理建設才行。

今天紐約豔陽高照，入秋之際添了幾分暑氣，暢飲清涼的珍奶成為消暑良方。現場除了10家珍奶主題攤位，還有業者販售鍋貼、豬血糕等台灣平民美食，搭配隔壁街區日本祭的大阪燒等日式美食，紐約客有吃有喝，充分體驗亞洲多元美食文化。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，紐約客和台灣人很像，非常喜歡吃喝玩樂，並將此視為生活重要部分。以紐約客欣賞的方式提高台灣能見度，吸引愈來愈多人同樂，是非常令人開心的事。

交通部觀光局是本屆活動共同贊助單位，現場擺攤提供旅遊文宣與諮詢服務，並以台灣地圖結合夜市常見的套圈圈遊戲，力推台灣各地美食美景與小鎮風光，期盼對亞洲有興趣的紐約客，能將台灣列為體驗亞洲文化精髓與自然美景的首選。

紐約珍奶節主辦人許伯丞說，街頭市集廣受紐約客歡迎，本屆珍奶節重回戶外，產品更多樣也更有看頭，期盼讓更多人感受到台灣對珍奶的熱情，藉此機會進一步認識台灣。

許伯丞說：「希望大家想到珍奶時就想到台灣，而不是其他亞洲國家。」（編輯：劉學源）

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