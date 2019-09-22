埃及反塞西示威抗議 野火是否燎原引關注

2019-09-22 01:28

〔中央社〕就在埃及總統塞西赴美國紐約出席聯合國大會之際，開羅、亞力山卓和蘇伊士在內的數個城巿罕見出現反塞西示威抗議，一把反貪腐之火是否燒出燎原之勢，引發關注。

示威群眾昨天深夜聚集開羅的解放廣場（Tahrir Square），高呼「人民要求政權垮臺」、「塞西（Abdel Fattah al-Sisi）滾蛋」等口號。半島電視台（Al Jazeera）報導，8年前，同樣在解放廣場上，民眾也高呼相同口號，將長年獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）轟下臺。

亞力山卓（Alexandria）則有數百人遊行到海濱，高呼「起義、無懼，塞西得滾」。北部港巿達米艾塔（Damietta）的抗議群眾則撕毀塞西的巨幅海報。

在「阿拉伯之春」（Arab Spring）浪潮下，埃及於2011年爆發起義推翻前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak），首位民選總統穆希（Mohamed Morsi）於2012年6月當選，但2013年遭時任軍方首長的塞西領導的軍事政變推翻。塞西隔年以97%得票率當選總統，2018年連任時，唯一對手是他的一名支持者。

塞西執政後大規模鎮壓政敵，數以千計異議分子被打入大牢，抗議活動一律禁止。穆希於2013年的政變中被捕繫獄，2019年6月17日出庭時陷入昏迷，後來身亡，享壽67歲。

當前的示威發生在塞西前往美國紐約出席聯合國大會之際，半島電視台整理抗議浪潮重點如下：

★事件

據報出現抗議的城巿至少有8個，其中又以開羅、亞力山卓和蘇伊士（Suez）聚集人數最多。社群媒體上已出現許多抗議畫面和照片，「#解放廣場」（#Tahrir_Square）這個主題標籤成為全球熱門話題。

未經許可的抗議在埃及是不被允許的，警方也迅速進行掃蕩，對解放廣場上的示威者發射催淚瓦斯。埃及人權與自由委員會（Egyptian Commission for Rights and Freedoms）指出，開羅至少有4人被捕，有一名記者在邁哈萊（Mahalla）被捕。相關事件無人員死傷通報。

★觸媒

流亡海外的商人阿里（Mohamed Ali）表示，曾任軍方建築承包商長達15年。他在臉書和推特上傳一系列影片指控曾是將領的塞西與幕僚無視於貧窮問題日益嚴重，仍揮霍公帑追求虛榮。阿里敦促埃及群眾於足球勁旅國家隊（Al-Ahly）和薩馬雷克隊（Zamalek）在開羅的賽事結束後走上街頭。

自我放逐西班牙的阿里說：「我在開羅的軍營裡幫塞西幕僚蓋了5座別墅、幫總統蓋了一座宮殿。」塞西否認指控，上週表示那是「誹謗中傷」，強調自己對埃及和對軍方「忠誠」。

杜哈研究院（Doha Institute for Graduate Studies）媒體和新聞計畫負責人艾馬斯利（Mohamad Elmasry）說，「現在全埃及人氣最高的大概是阿里」，有數百萬人觀賞線上影片追隨他、使用他的反塞西標籤。艾馬斯利說，這是對塞西政府正當性的某種威脅，否則上週塞西不會親上火線回應。

聚焦探討中東、遠東和英國政治事務的時事雜誌「國際利益」（The International Interest）總編輯哈姆迪（Sami Hamdi）說：「已有數十人真的進入解放廣場，對試圖抗議塞西的人而言，這本身就是一項了不起的成就。」

分析認為，緊縮政策和貧窮飆升導致64歲塞西的支持度於近幾年開始動搖。7月公布的官方數據顯示，33%埃及人活在貧窮境況下，高於2015年的28%、2000年的17%。

★誰在抗議

示威人士絕大部分是年輕人。美國紐約全球政策中心（Center for Global Policy）資深研究員法米（Dalia Fahmy）指出，昨天走上街頭人士跟2011年扳倒穆巴拉克的群眾不同。

她表示，他們是「沒享受到革命果實卻被貧窮和緊縮折磨日常生活」的年輕世代。法米表示，「讓人民不惜衝破恐懼屏障的氛圍已來到無以復加的程度」。

★政府回應

埃及政府沒有正式回應，國營媒體也沒有報導示威活動。親政府電視台的報導指出，解放廣場周遭情況平靜。

人權觀察（Human Rights Watch）呼籲埃及釋放在抗議中被捕人士並敦促聯合國對埃及施壓，要求開羅當局尊重言論和集會自由等權利。

人權觀察中東和北非區副主任裴基（Michael Page）表示，塞西掌控的安全機構有時間因應，且再度粗暴掃蕩和平抗議，「全球正在關注並採取必要作為，以避免重蹈過去暴行，當局對此應該有所體認」。（編輯：劉學源）

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