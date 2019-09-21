唐氏症夫婦恩愛24年 如今卻可能面臨「分居」

2019-09-21 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕來自英國的第一對唐氏症夫婦，在度過幸福的24年後，現年61歲的湯米（Tommy Pilling）和48歲的瑪麗安娜（Maryanne Pilling），因皮林在5年前罹患「失智症」這幾年情況愈來愈嚴重，不但不記得妻子，甚至會「推開」枕邊人，導致2人即將面臨分居。

綜合外媒報導，英國的皮林夫婦在1995年7月15日成為世界首對唐氏症夫婦，2人當年在埃塞克斯郡（Essex）的聖瑪麗教堂舉辦一場盛大的婚禮，邀請了250名親友來見證他們的愛情；不僅每年結婚紀念日都高調「曬恩愛」，2017年還為慶祝結婚22週年，在臉書上創立粉專來分享他們的生活點滴。

如今，2人24年來的幸福生活在今年卻出現「危機」，原來早在5年前，湯米就罹患「失智症」，情況日益嚴重的他，可能將被迫離開妻子！據瑪麗安娜的妹妹紐曼（Lindi Newman）表示，湯米愈來愈常忘記瑪麗安娜，除了常在深夜時將她推開，還對她說「我不知道你是誰」以及「我不愛你」，而瑪麗安娜除了無法適應丈夫的劇烈改變，變得歇斯底里外，她更害怕的是可能即將與丈夫分開。

據報導，湯米在年僅12歲時失去雙親，並開始接受寄養，1990年7月，湯米與瑪麗安娜2人在唐氏症生活技能培訓中心認識，2人一拍即合，在約會1年半後，湯米用在自動販賣機買的「玩具戒指」向瑪麗安娜求婚成功，2人婚後在2002年搬到瑪麗安娜母親馬丁（Linda Martin）隔壁同住。

當年2人在約會期間就頻頻遭到路人不友善的目光，2人結婚後，甚至還有人表示，他們「不應該結婚」；在他們不顧外界眼光，堅定相守24年後，雖然湯米可能不會記得明年即將到來的25週年紀念日，也即將離開妻子接受專人照顧，但瑪麗安娜與她的家人仍竭盡所能的照顧湯米、幫助他好起來！

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