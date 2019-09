癱瘓辦公室整整2天無法上班 「凶手」竟是一把傘！

2019-09-21 17:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名網友日前上班時,發現辦公室門完全拉不開,仔細一看,才發現門被一把雨傘卡住。所有辦公室同事嘗試了許多方法都無法將門打開,就這樣被卡在門外整整兩天。而這張雨傘卡門的照片被PO網後,也引發網友瘋狂轉載。

《衛報》報導,加密貨幣智庫「貨幣中心(Coin Center)」的發言人艾格瓦(Neeraj Agrawal)17日在推特分享這張照片,只見一把黑色雨傘柄巧妙抵在門上,前端則頂在牆壁上,完全鎖死拉門打開的空間。艾格瓦表示,他在「WeWork」上班的這名朋友已經卡在門外兩天了,沒人能想出解決辦法!

身為罪魁禍首的雨傘主人,「WeWork」員工麥可(Mike Ponticelli)表示,在離開公司時把雨傘忘在辦公室,沒想到傘就這樣倒下,更剛好把門卡得死死的。他指出,他們試著以各種工具撐開縫隙,並參考網友給的建議,但全部都失敗了,甚至最後找來密室維修人員也無法解決。由於無法進入辦公室,麥可和他的3位同事只好在辦公室外共用一個插座,以筆電工作,在玻璃窗外看著空洞的辦公室。

最後,「WeWork」工程師在辦公室天花板鑽了一個洞,並用鋼絲將雨傘吊起來,終於使員工能再次進入,解決了這場鬧劇。艾格瓦也笑稱,他PO在推特上的這張照片得到了10萬多次讚和2萬多次轉發,從這件事得到的教訓是,「不要相信網友」。

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR