癱瘓辦公室整整2天無法上班 「凶手」竟是一把傘！

2019-09-21 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名網友日前上班時，發現辦公室門完全拉不開，仔細一看，才發現門被一把雨傘卡住。所有辦公室同事嘗試了許多方法都無法將門打開，就這樣被卡在門外整整兩天。而這張雨傘卡門的照片被PO網後，也引發網友瘋狂轉載。

《衛報》報導，加密貨幣智庫「貨幣中心（Coin Center）」的發言人艾格瓦（Neeraj Agrawal）17日在推特分享這張照片，只見一把黑色雨傘柄巧妙抵在門上，前端則頂在牆壁上，完全鎖死拉門打開的空間。艾格瓦表示，他在「WeWork」上班的這名朋友已經卡在門外兩天了，沒人能想出解決辦法！

身為罪魁禍首的雨傘主人，「WeWork」員工麥可（Mike Ponticelli）表示，在離開公司時把雨傘忘在辦公室，沒想到傘就這樣倒下，更剛好把門卡得死死的。他指出，他們試著以各種工具撐開縫隙，並參考網友給的建議，但全部都失敗了，甚至最後找來密室維修人員也無法解決。由於無法進入辦公室，麥可和他的3位同事只好在辦公室外共用一個插座，以筆電工作，在玻璃窗外看著空洞的辦公室。

最後，「WeWork」工程師在辦公室天花板鑽了一個洞，並用鋼絲將雨傘吊起來，終於使員工能再次進入，解決了這場鬧劇。艾格瓦也笑稱，他PO在推特上的這張照片得到了10萬多次讚和2萬多次轉發，從這件事得到的教訓是，「不要相信網友」。

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR — Neeraj K. Agrawal （@NeerajKA） September 17, 2019

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