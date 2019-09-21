反送中》港版白色恐怖？校長「噤言」學生喊口號挺民主

2019-09-21 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒至校園中，一間中學校長不顧學生反對，禁止學生在校內喊口號、發聲支持香港民主，違者將接受處分。該校許多學生質疑這是打壓學生及逼迫他們「噤聲」的決定，但校長持強硬態度表示「我有決定權，沒有討論空間」。

長期關注中國人權議題的《寒冬》報導指出，香港仁愛堂田家炳中學在18日召開班代表會議，討論校內學生參與政治的方式，原本只有學生出席的會議，卻連校長與副校長都出現了。

當大多數學生支持繼續在午餐時間喊口號挺民主活動時，副校長卻請大家「反思」這個行為，因為已「侵犯」了其他不想聽的人的自由，但與會學生並不贊同他的說法，因他們認為，不能應自己不喜歡就剝奪別人的發言權。

校長吳潔容則直接表示，反對學生喊口號的行為，她認為「校園應是寧靜的」，喊口號可能會導致立場不同的師生起衝突，她堅持要訂個期限，期限後仍在喊的學生將會受到處分。

校長強硬的決定引起爭議，副校長和與會學生都認為，此舉會讓學生懷疑校方試圖打壓、噤聲學生，將會造成反效果，應讓喊口號的活動自然結束。但校長堅稱自己有決定權，堅持必須在10月前停止喊口號，沒有討論空間。

報導提到，這3個月來，香港的年輕人一直為民主奮鬥，他們對抗爭有自己的理解與判斷，更有來自全港200間中學和大學的學生參與人鏈活動。

一位在前線抗爭的大學生向《寒冬》表示，他堅持抗爭是因為看到政府實施濫權濫捕，對市民需求和生命漠不關心，他希望改革香港政府和警隊，真正實現「雙普選」。

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