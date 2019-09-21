林鄭月娥首場社區對話 報名一天內逾1.3萬

2019-09-21 13:04

〔中央社〕因應「反送中」凸顯社會不滿情緒，香港行政長官林鄭月娥及港府主要官員26日將與市民直接公開對話。港媒報導，這次對話限額150人，但開放報名一天內，網上登記便超過1.3萬筆。

港府26日晚間將在灣仔伊利沙伯體育館舉行「社區對話」，限額150人，市民19日起可以自行上網或到各區民政諮詢中心登記，報名到23日中午截止，超額會以電腦抽籤。

香港明報今天報導，截至昨天下午4時、即開放報名後23小時，收到網上登記已逾1.3萬筆。

根據港府先前公布的「場地約章，參加者不得以任何形式妨礙活動進行、干擾其他參加者及使用粗言穢語；除非獲得主辦單位許可，否則不能攜帶任何可能影響活動進行，或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品進場，包括揚聲器、雨傘、防毒面具、頭盔、旗幟、抗議布條等。

報導指出，對於這場對話，建制派政黨普遍鼓勵成員參加，並反對參與者在對話場合抗議；民主派人士則質疑「社區對話」成效，並批評政府要求參加者遵守「場地約章」，不准帶防毒面具、頭盔、布條等，反映港府對異見沒有胸襟。

報導也提到，曾有人在網上建議「包圍」會場，但截至昨天暫未見到有人發起大規模行動；詳列抗議活動日程的「香港人日程表」在9月26日當日也暫未有與「社區對話」相關的示威行動。

人民日報微信公眾號今天則發表評論，表示港府發起「社區對話」體現誠意，對「鞏固止暴制亂的成果、夯實止暴制亂的基礎」大有裨益，不應被辜負。

評論強調，「在對話將要舉行的時候，排斥對話、誣衊對話、消解對話的言行恰是極端激進分子、分裂分子不願社會重歸繁榮穩定的證明」。

評論並表示，「一次對話不能解決所有問題，但只要出發就不怕路遠」。港府在對話中必須「不懼困難、不怕批評，敢於擔當、認真傾聽，體現尊重民意、關心民生福祉的誠意和決心」；參與對話的市民則應「不受煽惑、不懷惡意，當有理性平和、群策群力的態度和行動」。

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