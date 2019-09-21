能說流利中文！ 「反中知台派」傳升任白宮副國安顧問

2019-09-21 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天受訪時暗示新任白宮副國安顧問即將上任，傳聞這項職務將由白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）出任，博明精通中文，在美國亞太事務和美中貿易戰上擔任要角，是川普政府內的反中鷹派。

《路透》 報導引述兩名美國政府資深官員透露，博明可能會在幾天內出任副國家安全顧問。《彭博》報導引述兩名之情人士指出，先前取代波頓（John Bolton）的新任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）很可能會選擇博明擔任副國家安全顧問。

川普20日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在白宮橢圓形辦公室召開聯合記者會時，談到新任白宮國安顧問歐布萊恩，川普表示，歐布萊恩已經選擇了一名副手，大家都知道是誰，而且這個人已經在工作崗位上。

綜合媒體報導，博明擁有麻薩諸塞大學中文研究學位，能說流利的中文，他在1998年至2001年擔任《路透》駐北京記者，之後轉任到《華爾街日報》，在中國長達7年。2005年，博明加入海軍陸戰隊，在伊拉克和阿富汗任職軍事情報官，他在阿富汗期間進入陸軍中將佛林（Michael Flynn）麾下。佛林2016年被美國總統川普延攬擔任白宮國安顧問，博明因此進入了白宮國安委員會，2017年出任白宮國安會資深主任。

博明是川普政府內的反中鷹派，在台灣與太平洋友邦索羅門群島斷交之前，博明曾在3月與我外交部政次徐斯儉在索羅門公開會晤，被視為美國協助台灣固邦之舉。

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