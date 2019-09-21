布魯塞爾逾萬人上街遊行 響應罷工罷課抗暖化

2019-09-21 00:46

〔中央社〕比利時布魯塞爾今天有1萬5000人上街和平示威遊行，以響應瑞典少女桑柏格全球抗暖化號召，且除學生族群外，成年人及老人也踴躍出席，3個世代聯合籲政府採取行動。

聯合國將於９月21日及9月23日分別召開青年氣候峰會及氣候行動峰會，探討如何因應氣候變遷，桑柏格（Greta Thunberg）在峰會召開前號召全球發聲對抗暖化，因此今天從亞洲到歐洲以及美洲，全球不少城市響應罷工、罷課上街發聲，以和平示威呼籲各國政府採取行動。

今天下午布魯塞爾氣候罷工遊行登場，警方公布參加人數約1萬5000人，一群人從北站一直往歐盟總部前進，當隊伍抵達歐盟區時長長人龍相當壯觀，參與者沿途高喊阻止暖化、保護地球口號。

主辦單位說明今天大家放下工作上街頭，目的是要提醒政治人物，地球所剩時間不多，學生、成年人及老年人３個世代站出來聯合發聲，政府應聽到訴求立即採取更多行動應對氣候變遷。

布魯塞爾去年以來有多場學生團體所發起的大型氣候遊行，且從布魯塞爾串連到全國各地，街頭成為年輕人展現理想及熱情之處。

9月23日聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）邀請各國政府、金融界、商界和民間代表參加氣候行動峰會（UN Climate Action Summit 2019），將探討如何加速向清潔能源和綠色經濟轉型及因應氣候變化問題。

法國有研究單位近期發布報告顯示，若排碳量持續不受節制增加，至2100年前，地球平均溫度可能上升至較工業革命前高出攝氏6.5至7.0度，這比聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）2014年第5次評估報告預測的數值高出達攝氏2度，顯示地球暖化速度變快。（編輯：徐睿承）

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