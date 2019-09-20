到死都要在一起！老婦遵友遺願「葬在後院」卻違法

2019-09-20 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州（Maine）83歲的婦人傑克森（Vernelle Jackson）日前受81歲重病摯友臨終所託，將她安葬在自家後院，讓2人能繼續「在一起」；這起事件被當地警方發現後，馬上介入調查，將屍體移走並進行屍檢，由於傑克森「違法」私自埋屍，未來不排除對她提出指控。

綜合外媒報導，傑克森為醫療人員退休，她與摯友在20年前認識，摯友在4年前罹病後，因長期酗酒和家人不親近，選擇搬來與她同住；雖然搬入後順利戒酒，但摯友的病情仍不斷惡化，因而提早與傑克森討論自己的「身後事」，由於2人都沒錢支付喪葬費用，最後傑克森在友人哀求之下，答應「死後將她葬在後院、讓她們能保持「親近」的要求。

據傑克森表示，友人在一年半前的2018年1月，因病自然死亡，她隨後便「依約」埋屍，患有慢性阻塞性肺病她，當時足足耗費2天的時間，才將友人遺體順利拖到後院井邊坑中埋葬，最終完成朋友將她視為「乾女兒」、想與她永遠在一起的遺願。

緬因州當地警方在17日從傑克森後院發現屍體後，將屍體交由法醫檢驗確切死因，並試圖確認死者身分；警方發現屍體後，對於傑克森「違法」私自埋屍提出質疑，對此，傑克森表示，自己並不知情，不然一定會先申請「許可」，也表示，如果因此必須「坐牢」她也接受，自己會全力配合警方完成調查。

目前警方正在等待相關檢驗報告出爐，預計未來將對傑克森提起刑事指控。

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