正常內部治理需要？ 馬化騰卸任「騰訊徵信」法定代表人

〔即時新聞／綜合報導〕繼馬雲10日甫卸下阿里巴巴董事長一職後，騰訊旗下「騰訊徵信有限公司」的董事會主席兼首席執行官馬化騰，今日傳出不再擔任該公司的法定代表人及執行董事。有消息人士表示，此一調整是「正常的公司內部治理的需要」。
據中共官媒《人民日報》旗下的《國際金融報》今日報導，馬化騰不再是法定代表人，而易手給騰訊副總裁林海峰。
對此，騰訊方面表示，「本次法定代表人變更屬於公司內部治理範疇，與公司實際經營情況無關。」消息人士則稱，「其實就是正常的公司內部治理的需要」。
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〔即時新聞／綜合報導〕繼馬雲10日甫卸下阿里巴巴董事長一職後，騰訊旗下「騰訊徵信有限公司」的董事會主席兼首席執行官馬化騰，今日傳出不再擔任該公司的法定代表人及執行董事。有消息人士表示，此一調整是「正常的公司內部治理的需要」。
據中共官媒《人民日報》旗下的《國際金融報》今日報導，馬化騰不再是法定代表人，而易手給騰訊副總裁林海峰。
對此，騰訊方面表示，「本次法定代表人變更屬於公司內部治理範疇，與公司實際經營情況無關。」消息人士則稱，「其實就是正常的公司內部治理的需要」。
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