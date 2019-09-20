薩滿巫師說要驅逐「惡魔」普廷 遭俄警拘捕

2019-09-20 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯警方週四（19日）表示，他們已經拘留一名來自西伯利亞的薩滿巫師，他正步行前往莫斯科以驅逐「惡魔」總統普廷（Vladimir Putin），在途中吸收一群支持者。

《法新社》報導，布里亞特共和國（Buryatia）西伯利亞東部地區的警方告訴《國際文傳電訊社》（Interfax），他們在貝加爾湖附近的高速公路上拘留一名薩滿巫師加比謝夫（Alexander Gabyshev），並把他送回家鄉，在那裡他「被指控犯罪」。

加比謝夫從他的家鄉亞庫次克（Yakutsk）往莫斯科步行，走了約5000公里時，已經有一群人追隨他，其有關普廷的陳述引起公眾注意，他7月告訴當地電視台，「神說他是個惡魔」，「大自然不喜歡他，他在哪裡，哪裡就有大災難和恐怖行動」，「一旦他離開，就會有一千年的平靜和繁榮」。

週四上午，加比謝夫的支持者在網路影片中表示，這位薩滿巫師在夜間被蒙面的安全人員從營地帶走，沒給出任何解釋。據悉，加比謝夫可能被控組織「極端主義社區」，可被處2年監禁。

不少網友嘲笑當局逮捕加比謝夫，聲稱他在幾個月前犯下罪行，但過去卻一直讓他公開活動，整個夏季都在接受採訪。反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）則諷刺克里姆林宮疑神疑鬼。

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