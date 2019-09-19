美眾院挺香港民主 黃之鋒：今年內通過法案勢在必行！

2019-09-19 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院為「香港人權與民主法案」舉行聽證會及記者會，並邀請香港眾志秘書長、歌手何韻詩等人出席；黃之鋒（19）日晚間在臉書強調，「今年內通過《香港人權民主法案》，絕對是勢在必行」！

今（19）日下午，中國外交部發言人耿爽氣得跳腳說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等政客「仍然是非不分」，公然威脅推動涉港議案，香港說三道四，並與「港獨分裂分子」接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政。

黃之鋒則在臉書直言，面對中國外交部無謂為扣上分離份子及港獨標，還說「美國眾議院議長裴洛西與黃之鋒沆瀣一氣」，都只說明北京忌諱國際壓力。黃之鋒強調，今年內通過《香港人權民主法案》，絕對是勢在必行！

黃之鋒指出，法案如今支持度持續上升，從最初只有5位議員支持到現在已有多達50位國會議員共同提案，也是主權移交以來，首次有香港訪美代表能與眾議院議長共同召開記者會，反映香港作為國際城市的獨特地位，而這有賴香港人奮勇抗爭，打動到國際社會表態支持香港自治。

對於這個月4度被中國外交部批評，黃之鋒坦言「實在是與有榮焉」，也奉勸中國外交部，此舉是「暴露其不可告人，打壓港人自由的政治用心」。

文末，黃之鋒敦促北京有關政客，「摒棄傲慢與偏見，順應香港主流民意」，停止干預香港事務，立即回應五大訴求，還香港民主自治。

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