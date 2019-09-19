阿根廷經濟惡化 竟衝擊保險套、避孕藥銷量

2019-09-19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷在經濟衰退、貨幣大幅貶值和通貨膨脹後，保險套和避孕藥的銷售量大幅下降，公共衛生專家擔憂這個情況可能讓性病問題更嚴重。

《路透》報導，阿根廷是南美洲第2大經濟體，預計今年經濟衰退2.6%，正在努力應對高達50%以上的年度通膨率，阿根廷披索則自2018年初以來大幅貶值，重挫進口和消費，汽車、葡萄酒和肉類的國內銷售量都下滑。

在首都布宜諾斯艾利斯郊區工作的藥劑師Emiliano Di Ilio表示，在過去2個月，通貨膨脹導致他藥房的保險套和避孕藥，銷售量分別減少20%和25%，「人們進來，問了價格，然後離開」。

業界人士表示，保險套銷量自去年以來減少了8%，隨著經濟惡化，最近幾個月的銷量大減4分之1。製造商Kopelco的總裁Felipe Kopelowicz表示，大部分的保險套或製造原料都是進口的，因此價格受到貨幣疲軟的直接影響，自今年初以來上漲約36%。

藥劑師表示，避孕藥銷售量全年下降了6%，近期又大減5分之1。阿根廷製藥聯合會主席Isabel Reinoso說，價格上漲意味成千上萬名女性會中斷服藥，「每月約有14.4萬名女性停止服用避孕藥」。

公衛專家表示，這種情況可能讓性病問題更加嚴重，專注對抗愛滋病的基金會Fundación Huésped計畫主席Mar Lucas說，「當你只想過一天算一天，健康往往被忽視」。她說，阿根廷政府有在公立醫院分發免費的保險套，但很少人知道。

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