引爆「裝備開箱照」狂潮 瑞士警局樂見全球同伴加入

從歐洲、新加坡到台灣，近日網路掀起警消人員裝備「開箱照」熱潮，意外引發流行的瑞士蘇黎世警察局表示，「鼓勵全球同伴加入挑戰，也樂見宣導工作觸及更多民眾」。（圖擷取自Facebook「Kantonspolizei Zürich - Kapo ZH」）

2019-09-19 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕從歐洲、新加坡到台灣，近日網路掀起警消人員裝備「開箱照」熱潮，意外引發流行的瑞士蘇黎世警察局表示，「鼓勵全球同伴加入挑戰，也樂見宣導工作觸及更多民眾」。

瑞士蘇黎世邦（canton of Zurich）警察局1日在臉書上發布一張空拍照，可見一輛警車、六個路錐、數十件警察隨身裝備，以及兩名「躺平」的警員，畫面構圖排成整齊的方形，臉書文字寫道，「若你總是好奇交通警察的車裡有什麼，這就是答案。」

「警車開箱照」引起網友們熱議廣傳，更帶動全球公務警政機關效法，紛紛張貼各式各樣的「開箱文」，引發熱潮的發起人蘇黎世警察局媒體聯絡人提倫（Rebecca Tilen），日前受訪時指出，「這張照片是在警局開放日拍攝，我週日固定在臉書和Instagram發布一張警察日常生活的刺激、美好或有趣照片」；提倫表示：「我們放了一輛警車，把車內裝備鋪排在旁，隨後有2名警員興起入鏡的想法，最後我們用空拍機拍下這張照片。」

圖西斯（Thusis）消防局等瑞士其他救難單位很快加入裝備開箱照行列，提倫對此表示：「我們非常開心，也鼓勵其他人加入。除了救難隊、消防隊和其他警局，也有民間企業參與。」

風潮很快地擴散到荷蘭、匈牙利、奧地利和德國，甚至跨海傳播到亞洲和美洲，包括新加坡民防部隊、墨西哥救難隊和台灣的消防隊、海巡署與空勤總隊也都發布有趣的裝備開箱照，提倫對此指出，「自從這個挑戰廣傳後，我們的追蹤人數又再增加，我們的預防宣導和尋找目擊者消息也觸及更多人，這對我們來說是好事」。

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