愛心手勢落伍了！日本掀起「便便手勢」拍照風潮

2019-09-19 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日流行拍照上傳一種「便便手勢」，原來大便在日文中的詞語發音與「好運」相近，因此許多年輕人會在考試、面試時，向朋友傳「便便手勢」照片，以祝福對方好運。

大便在日文中的較為可愛的詞語是「Unko」，當中的「un」發音與「好運」近似。「便便手勢」分為兩種做法，一種是姆指對姆指放在最底，其他手指做出便便尖端和摺紋；另一種是雙手握拳，再將左右手的拇趾和小指伸出後相碰。

推特上一篇比出「便便手勢」的貼文，已在網路上瘋狂轉傳，短短幾天內已有18萬人按讚、5萬多次分享，許多網友也上傳自拍了自己的「便便手勢」。另外，一個推特帳號「ちょみさんと他9999人のちょみ」則早在2016年8月就曾做出這個「便便手勢」，沒想到這幾天這手勢會突然爆紅。‏

妹が「うんこのハンドサイン考えた、絶対にバズる」と言ったんです

確かにそう言ったんです



俺は家族を信じたい pic.twitter.com/ehtcCj5JHQ — たつたがわ （@GAWA_TaTsuTa） 2019年9月14日

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