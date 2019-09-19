愛心手勢落伍了！日本掀起「便便手勢」拍照風潮

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日流行拍照上傳一種「便便手勢」，原來大便在日文中的詞語發音與「好運」相近，因此許多年輕人會在考試、面試時，向朋友傳「便便手勢」照片，以祝福對方好運。
大便在日文中的較為可愛的詞語是「Unko」，當中的「un」發音與「好運」近似。「便便手勢」分為兩種做法，一種是姆指對姆指放在最底，其他手指做出便便尖端和摺紋；另一種是雙手握拳，再將左右手的拇趾和小指伸出後相碰。
推特上一篇比出「便便手勢」的貼文，已在網路上瘋狂轉傳，短短幾天內已有18萬人按讚、5萬多次分享，許多網友也上傳自拍了自己的「便便手勢」。另外，一個推特帳號「ちょみさんと他9999人のちょみ」則早在2016年8月就曾做出這個「便便手勢」，沒想到這幾天這手勢會突然爆紅。
妹が「うんこのハンドサイン考えた、絶対にバズる」と言ったんです— たつたがわ （@GAWA_TaTsuTa） 2019年9月14日
確かにそう言ったんです
俺は家族を信じたい pic.twitter.com/ehtcCj5JHQ
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剪影的「便便手勢」效果也不錯。（圖取自推特Tatsutagawa）
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想要比出「便便手勢」有兩種方法。（圖取自推特Tatsutagawa）
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最早貼出「便便手勢」的推特貼文，已經獲得超過18個讚。（圖取自推特Tatsutagawa）
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另一名網友早在2016年就曾在推特上，拍照上傳這個便便手勢，沒想到這個手勢一夕之間爆紅。（圖取自推特ちょみさんと他9999人のちょみ）