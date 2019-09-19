習俗惹禍 星國火葬場員工收「壓驚紅包」涉貪遭懲處

2019-09-19 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕「壓驚紅包」是華人傳統習俗之一，但有時也會惹出麻煩，新加坡有多名殯葬業者和火葬場員工涉及收受「壓驚紅包」，遭貪汙調查局約談後，有33人遭懲處。

新加坡《聯合早報》報導，星國殯葬業有個習俗，當殯葬人員把遺體送到萬禮火葬場時，通常會代死者家屬把俗稱「壓驚紅包」的紅包交給火葬場員工，但該作法在今年初引發民眾質疑，在國家環境局收到投訴後，貪汙調查局約談涉案人員。

貪汙調查局今（19）日宣布處分，17名環境衛生員因接受殯葬業者及靈車司機的好處，從而讓火化程序更順暢，每人遭嚴厲警告1次，且遭環境局內部處分。國家環境局2名資深長官，因在知情的情況下未申報「壓驚紅包」的做法，遭環境局處分。

被指行賄的14名殯葬業者和自由業者，都遭嚴厲警告，其中2人因教唆送紅包以換取火化程序更順暢，觸犯《防止貪污法令》及《刑事程序法》，每人遭嚴厲警告；另12人因向火葬場員工送紅包，同樣觸犯前述法令，每人遭嚴厲警告。

報導指出，星國有部分民眾認為，在火葬場給紅包是傳統習俗，應該寬待，但有也一些民眾認為，用紅包換取「優待」並不公平，應該被視為貪污。

貪污調查局指出，在本案中，殯葬業者為了在火葬場得到「方便」，想讓整個火化的程序更加順利，因此才會給紅包。殯葬業者從中獲得了實際的利益，因此屬於貪污。

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