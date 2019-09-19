反送中》林鄭月娥首辦「社區對話」 抽150市民參加

2019-09-19 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府今（19）日宣布，特首林鄭月娥與部分主要官員本月26日將舉辦首場「社區對話」，與150位民眾對談，並承諾，所有參加者不論政治立場和背景，都能表達個人意見，希望藉此解決當前社會問題。

香港政府今日宣布，林鄭月娥與部分官員26日晚上7點到9點將於灣仔伊利沙伯體育館舉辦首場「社區對話」，該公開對話平台旨在走入社區，讓社會各階層人士向政府表達意見，以探討現時社會的不滿與尋求解決方法。

社區對話共開放150個名額，有意願參與的人可在23日中午12點前提交申請，可透過網路或至香港各區民政諮詢中心遞交紙本登記表格，如果登記人數超出限額，會以電腦抽籤決定，並在24日前公布出席民眾的名單。

香港政府表示，所有參加者不分政治立場和背景，都能表達個人意見，政府代表會以包容的態度聽取民意，並鼓勵雙方對話，但為維持會場秩序與安全，不得攜帶防毒面具、頭盔、雨傘或旗幟等可能影響活動的物品進場。

林鄭月娥在本月4日正式宣布撤回《逃犯條例》草案時，曾指出會推動「四大行動」以回應「五大訴求」，其中包含建立對話平台，林鄭月娥17日解釋，對話平台會以3種形式進行，包含「社區對話」、隨機抽選不同年齡層的民眾進行對談，以及與各界專家學者展開深層次問題的談話。

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