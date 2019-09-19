美新任國安顧問曾訪台 主張台應強化自我防衛

2019-09-19 02:35

〔中央社〕美國總統川普今天任命人質事務特使歐布萊恩為新任白宮國家安全顧問。歐布萊恩曾於2016年訪台，並將在台期間觀察發表在「國家利益」上，他認為台灣應強化自我防衛。

川普今天透過推特發表最新人事，任命歐布萊恩（Robert O'Brien）為新任白宮國家安全顧問，接替上週被開除的鷹派國安顧問波頓（John Bolton）。川普在推特上表示：「我與歐布萊恩長期共事，他必定能勝任此職。」

華府外交圈人士透露，歐布萊恩長年活躍於共和黨外交圈。雖然他過去並未涉及對台議題，但對台立場與國會共和黨團十分接近，也與川普政府立場一致，對台友好，了解台灣面臨來自中國的軍事威脅、假訊息滲透，也認為台灣應當強化自我防衛能力，以抵禦來自中國的軍事威脅。

據了解，歐布萊恩曾在2016年5月訪台，當時正是總統蔡英文當選後舉辦就職典禮期間。他在返美後，將在台灣的觀察發表在「國家利益」（National Interest），這篇文章可以一窺歐布萊恩對台立場。

歐布萊恩在文章中形容台北是個美麗且不斷發展的城市，居民可以安心在晚間出門，街上有音樂、電影院人滿為患、夜市裡到處是販賣各種美食的攤位，上網也不需經過審查，市中心還有24小時營業的多元書店。

他在這篇發表於2016年的文章中成功預測，在蔡總統拒絕承認「九二共識」後，中國會企圖策動台灣邦交國轉向、也可能會在台灣海峽舉行大規模軍事演習。他也預見香港「一國兩制」不會有成效，台灣看到香港的發展也從中學習，台灣人可能想與中國做生意，但對中國國家主席習近平與他的共產黨同僚統治毫無興趣。

不過，歐布萊恩也指出，台灣的國防預算不足，認為台灣需要增加國防預算，以增強自我防衛。他認為擁有高度開發經濟與技術實力的台灣，沒有理由不靠自身力量發展國防工業。

歐布萊恩這個看法與政府立場不謀而合，蔡總統上任後積極推動增加國防預算與國艦國造計畫， 行政院日前通過的109年度中央政府總預算案中，民國109年度國防預算占GDP比例上升至2.3%。

他在文章中建議蔡總統應謹慎面對中國，加強台灣本土防禦能力，並盡早加入跨太平洋夥伴協定（TPP），將自身與太平洋民主國家的關鍵經濟聯繫起來，對台灣來說將具有成效。他也呼籲國際社會發揮更大作用，給予台灣的成熟民主支持。（編輯：林治平）

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