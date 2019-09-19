日皇即位遊行10月底登場 敞篷車照片亮相

2019-09-19 00:37

〔中央社〕日本政府今天在首相官邸（行政中心）召開日皇即位典禮的式典委員會，決定日皇德仁即位遊行儀式於10月22日舉行的細節，並公布日皇伉儷將搭乘的敞篷車照片。

日本讀賣新聞報導，討論皇位繼承相關儀式的式典委員會（委員長是日本首相安倍晉三）今天在首相官邸開會討論，決定10月22日要舉行的日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」等相關細節，並公布日皇德仁與皇后雅子當天要搭乘的敞篷車照片。

這輛敞篷車是豐田汽車公司改造頂級車款Century所製造，全長5.34公尺、寬1.93公尺，比昭和時代進入平成時代時的儀式（1990年舉辦）所使用的車子更大，後座比前座高4公分，椅背的傾斜度固定25度，可讓夾道歡迎的民眾看得比較清楚。這輛敞篷車預定這個月內交車。

祝賀日皇德仁即位的遊行車隊於10月22日下午3時30分（台灣時間2時30分）出發，約30分鐘後抵達赤(土反)寓所。如果當天天候不佳的話，改為延到10月26日。至於是否延期，將於10月21日下午6時30分公布。如果26日也天候不佳的話，就取消遊行。

在遊行之前，日皇德仁將出席向海內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」（就位典禮）。

今天式典委員會上也針對此事進行討論，決定日皇德仁伉儷進場的路徑恢復到以前直到昭和天皇即位時在京都寓所所進行的傳統路徑。

日本於1989年進入平成時代，當時日皇明仁的即位禮正殿之儀於1990年舉行，列席賓客坐在毗鄰舉辦儀式的皇宮宮殿「松之間」的中庭席位，當時日皇明仁伉儷為了能多與賓客互動，步行到「松之間」外側的走廊。

這次不在中庭設席位，會設置播放「松之間」活動情形的42至200吋的螢幕機30台。

此外，為了減輕高齡皇族人士的負擔，原本限定只能穿傳統和服的裝扮改為也可穿燕尾服與長禮服。

今天的式典委員會除了討論即位禮正殿之儀、祝賀御列之儀外，還決定了饗宴之儀及首相伉儷所主辦的晚宴的細節。

身為式典委員會委員長（召集人）的日本首相安倍晉三在會上表示，這次將有逾190國或國際機構的代表出席儀式，比1990年舉辦即位儀式時的人數更多，政府將上下團結一心，盡全力做好萬全的待客準備，讓儀式圓滿、隆重的舉行。（編輯：林治平）1080919

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