以馬雲為例看「郭董不選」 郭文貴爆：噩夢才剛剛開始

2019-09-19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出2020大選，消息傳出後引發各界譁然，流亡美國的中國商人郭文貴18日以「前亞洲首富馬雲」為例，他表示，「郭台銘不會再選了」，而且後果和所有跟共產黨打過交道的人一樣，「他的噩夢才剛剛開始。」

根據《信傳媒》報導，中國媒體近日開始盛傳「馬雲全家都得癌症」的消息，讓兩年前就曾說馬雲「遲早非正常死亡」的郭文貴不勝唏噓，他指出，「以阿里巴巴是中國最大數據掌控者、最大的駭客集團，為什麼馬雲全家得癌症消息在他卸任後爆出來，表示他對阿里巴巴已失去控制了」。

對於馬雲可能「被得癌症」，郭文貴進一步表示，「馬雲將步向中國其他幾個大企業家，如已經人間蒸發（或已死）的明天系創辦人肖建華、已經自己摔死的海航前CEO王健」，他還說，「馬雲9月10日剛剛退下來，17日就被爆出家族病史，在以前，你在中國任何媒體、網路上講孟建柱、王岐山得到癌症、馬雲得癌症，都會被屏蔽掉」。

此外，郭文貴不僅爆料馬雲的秘辛，還點名，「另一位和馬雲稱好朋友的人，自然沒有太好結果，就是指郭台銘」；郭文貴在影片中指出，郭台銘「絕對不會選了」，但是，郭台銘的噩夢才剛剛開始。

去年9月曾直指「郭董會選總統」，郭文貴說，「當時說郭台銘會出來選總統，對方一開始說郭文貴胡說八道」；郭董今年以「媽祖託夢」為由宣布參選，郭文貴奉勸，「凡是拿著上天和神來說事騙錢的，你付出代價只是早晚的問題」，他強調，「上天有眼，不能太過，撈過界拉，啥都想成為你的，所以郭的噩夢才剛開始，絕對有很多你想像不到的事情會發生。」

郭文貴強調，「郭台銘的事情不是預測，是根據我們在國內對台辦公室、軍委七辦、七局，內部的訊息和情報，預測（去年說他出來選總統）哪有那麼準的，可能嗎？」

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