紐時：中國發動「推特酸民」 抹黑香港抗爭

2019-09-18 23:08

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報18日報導，中國在社群媒體推特（Twitter）上發動大量網路酸民 （trolls），使用各國語言抵毀香港「反送中」抗爭，有些帳號是突然冒出來的，有些疑似機器自動留言，有些可能是被盜帳號，難以證實身份，但多數在操作上技巧拙劣。

推特上個月曾刪除近千個帳號，據稱是破壞香港抗爭的國家級指導行動。推特也中止其他20萬個非活躍帳號，據稱與中國行動有關。澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告指出，相較2016年俄羅斯對美國總統大選的干預，這些送出360萬則推文的帳號，其操作較簡單草率。

紐時報導，上述行動操作者顯然是在「不詳的國際市場」購買這些帳號，便宜地取得追隨者及轉推，而非花時間培養貌似真實的網路用戶。這些帳號以逾55種語言推文，包括印尼語、阿拉伯語及葡萄牙語等，其中許多帳號於2017年中期開始散布中國的文宣。

一個名為「@HKpoliticalnew」的推特帳號，曾於2018年6月談及溫布頓網球賽，但後來突然使用中文談論香港與中國，於今年夏天開始影響對「反送中」的觀點。其推文包括「港獨是死路，但總有人爭相跳入火坑，可卑」及「美國資助港獨，洗腦遊手好閒的孩子」等。

另有一個名為「@derrickmcnabbx 」的推特用戶以中文寫道：「作為愛港的港人，我真懷念昔日發展及法治的香港。」該帳戶列出的所在地點是美國喬治亞州，今年開始幾乎所有推文都與色情有關。

操作笨拙 顯示中國無法勝任塑造國際敘事

紐時及ASPI分析，這些帳號在聚焦香港抗爭前，曾抹黑楊建利、郭文貴及桂民海等中國異議分子。這些帳號主要在工作日推文，為僱員在工作時間作業之跡象。有一帳號曾數月間定時誹謗郭文貴，意味此為機器自動留言。部份帳號剛開始像是真人，但後來遭他人控制。

一個名為「@emiliya_naum」的帳號，前4年讀起來像是一般美國青少年，但後來停止推文，直到今夏又重新現身，以中文表達對港警的支持。在臉書及Instagram等社群網站上都找不到這個帳號名。

中國多年來使用匿名的網路鍵盤戰士軍隊，在國內社群平台及新聞網站上散播挺政府言論。2013年，中國網路宣傳部門主管曾指出，光是北京就有逾兩百萬人在「強化網路言論引導」。然而，中國問題專家指稱，推特上的笨拙操作，顯示中國在塑造國際敘事上仍無法勝任。

中國在推特上發動大量酸民 ，使用各國語言抵毀香港「反送中」抗爭。（路透檔案照）

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