川普宣布新國安顧問 人質事務特使歐布萊恩出任

2019-09-18 22:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)今(18)日宣布,任命人質事務特使歐布萊恩(Robert O'Brien)為國家安全顧問。川普上週開除與他意見不合的波頓(John Bolton)。

川普週三在推特表示,「我很高興地宣布,我將任命羅伯特·歐布萊恩、國務院非常出色的人質事務特使,作為我們新的國家安全顧問」,「他會做得很好!」

川普上週二宣布開除波頓,肇因於雙方從北韓、阿富汗、伊朗到委內瑞拉等各種議題上意見相左。波頓是川普上任後第3位國安顧問。

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!