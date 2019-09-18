反送中》陳方安生籲中國落實香港真普選 擁抱普世價值

2019-09-18 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕遭中共點名「禍港四人幫」之一、香港前政務司長陳方安生近日接受《BBC》專訪，討論香港「反送中運動」，陳方安生自信表示，中國應借鏡香港模式，儘早擁抱普世價值，建立符合國家利益的代議制政府。

因笑容可掬的形象，被香港人稱為「陳四萬」的陳方安生，從英國殖民時期便擔任華人布政司，主權移交後也持續擔任特區政府政務司長，直至2001年才退休。

陳方安生日前接受英國《BBC》專訪談反送中，過程中以近乎完美的英文口語，與主持人沙克（Stephen Sackur）幾度言詞交鋒，沙克提出質疑稱，6月時香港人主要訴求「撤回修例」現已成功，為何示威者還不罷休？陳方安生回應表示，林鄭月娥拖延3月才撤回，且這也不過市民間五大訴求之一，港府必須正視人們反對送中條例背後的深層焦慮。

陳方安生表示，經過3個月的抗爭，公眾情緒已經從《逃犯條例》修正案，轉移到更深層、更嚴重的問題。北京不願面對香港示威者僅是追求實踐《中英聯合聲明》以及《基本法》的事實。

遭中共點名為「禍港四人幫」的陳方安生，也反擊批評這是中國國家宣傳機器的作為，純粹因為她選擇不說謊。但她也表示，中共越是抹黑，只會讓香港人更加堅持，更加相信確保未來的方法只有堅持「兩制」的實踐。

至於主持人沙克表示，中國如今可能為世界第二大經濟體，因此多數國家可能不會犧牲經濟利益而選擇介入香港事務。陳方安生回應表示，希望國際社會成員不會因此就「下跪」，全球都必須面對與崛起的中國打交道的現實，因此香港事務確實攸關全球利益。

陳方安生自信表示，中國應履行「兩制」承諾在香港落實真普選，也以此為鑑，儘早擁抱普世價值，建立能夠維繫國家利益的「代議制」政府。她說：「長遠來看，我希望『我的國家』能夠學習並擁抱一些普世價值。」

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