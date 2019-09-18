美打擊「千人計畫」 中國政府僱員涉詐騙簽證被捕

2019-09-18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際人才交流協會紐約辦事處負責人柳忠三週一（16日）在美國被捕，他被控用欺詐手段協助中國人取得美國簽證，讓對方到美國學術或研究機構遊說和聘請人才為中國政府工作，轉移科研技術機密到中國。

綜合外媒報導，美國司法部公告指出，中國國際人才交流協會是中國政府下屬機構，負責聘請科學家、學者、工程師和其他專家到中國工作，柳忠三從2017年至19年9月被捕時主管該協會紐約分部，涉嫌參與以虛假藉口幫助其他中國政府僱員獲取美國J-1簽證，並按指示到各大學術機構行事。

美方調查顯示，在一件個案中柳忠三去年4月幫助該協會一名工作人員獲得了來美做研究的簽證。法庭文件顯示，這名工作人員後來努力招募去中國工作的科學專家，至少延續到2019年6月。

法庭文件顯示，「為了加強他的這名同事正在按照她簽證的要求在該校做研究的虛假印象」，柳忠三在2018年6月指示這名工作人員前往資助簽證的喬治亞州一所大學。目前不清楚她是否成功挖角任何研究者去中國工作。

美國助理司法部長德默斯（John C. Demers）週一表示，「我們歡迎外國學生和研究人員，包括來自中國的，但我們不歡迎簽證欺詐——尤其是代表政府行事的那種」，「我們將繼續對抗中國政府顛覆美國法律，為加強本國利益而企圖將美國的研究和專門知識轉移到中國」。

外媒指出，這是美國打擊中國「千人計畫」後，首次有中國政府僱員被捕。柳忠三現年57歲，曾出任中國外國專家局培訓中心主任、辦公室副主任、外國專家局機關副書記等職務。若罪名成立，最高可被判5年徒刑。

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