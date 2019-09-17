國際研究：定期喝茶防止大腦衰退

2019-09-17 22:58

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際最新研究指出，定期喝茶可以改善腦部健康，防止大腦衰退。定期飲茶的老年人，腦部區塊間連結更有效率，不僅消耗較少資源，且能更快處理訊息。

新加坡國立大學（NUS）、英國劍僑大學（CU）及艾塞克斯大學（UoE）研究團隊，募集三十六名六十歲以上老年人進行研究，收集關於他們健康、生活形態及心理幸福感等數據。

期間，研究人員對受試者進行神經心理學及腦部核磁共振成像（MRI）檢測，並且分析他們的認知表現以及成像結果。

研究發現，每週飲用綠茶、紅茶或烏龍茶至少四次，且大約二十五年都有飲茶習慣的老年人，其腦部區塊以更有效率的方式互相連接。

研究主筆、新加坡國立大學心理醫學系學者馮磊（Lei Feng，譯音）表示，這是首份提出飲茶對腦部結構有正面貢獻證據之研究，顯示定期飲茶有正面效果，能對抗腦部組織中與老化有關之衰退。

過去研究曾指出，飲茶有益人體健康，具有改善心情及預防心血管疾病等正面效果。馮磊團隊二○一七年發表的縱向研究曾顯示，老年人每日喝茶可減低五十％的認知衰退。

本研究發表於《老化》（Aging）期刊─「研究表明，喝茶會改善大腦健康」（Drinking tea improves brain health, study suggests）。

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