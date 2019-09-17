埃及3500年「儲物盒」出土 圖坦卡門妻子私人物品

2019-09-17 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國考古學家休斯（Bethany Hughes）近日在英國電視節目上將一個從古埃及法老王圖坦卡門（Tutankhamun）墓中出土的神秘「4腳儲物盒」打開；根據該考古團隊的研究，這個亞麻儲物盒不僅擁有3500年歷史，還是圖坦卡門妻子（其同父異母的妹妹）安克蘇娜姆（Ankhesenamun）唯一留下的私人物品！

綜合外媒報導，由於大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）即將開幕，考古學家們正在整理即將展出的文物，其中一位考古學家休斯在獲得展覽主辦者齊丹（Essa Zidan）博士的允許下，在英國第5頻道「埃及的偉大寶藏」中，將這件擁有3500年曆史、刻有圖坦卡門妻子名字的手工亞麻儲物盒打開。

這個亞麻材質的儲物盒，是由英國籍「埃及考古先驅」霍華德卡特（Howard Carter）在1920年代從埃及國王谷的圖坦卡門墓中發現，是至今安克蘇娜姆被發現的唯一一項私人物品；據研究，她與圖坦卡門2人關係親密，留有許多恩愛的壁畫，但2個女兒皆夭折。

沒想到，休斯成功打開盒蓋後，卻發現裡面「空無一物」！雖然她認為這是當年被安克蘇娜姆拿來裝華麗衣飾的盒子，但現在裡面只有「木頭和樹脂的味道」以及「歷史」的氣息，雖然對裡面沒有其他文物感到可惜，但總算解開長期以來眾人對卡特博士當年挖出的「神秘儲物盒」秘密；據報導，這個儲物盒目前已經列入大埃及博物館展覽的參展品項。

大埃及博物館因位於吉薩（Giza）金字塔旁，又稱吉薩博物館，已建造15年，該博物館計畫將於2020年開幕，並在館中展出完整的圖坦卡門文物；圖坦卡門是18世紀埃及王朝的法老，以墓中出土的「黃金面具」及19歲英年早逝聞名，考古學家不僅從他的目中尋獲眾多價值連城的文物，也為他的死因進行數十年的研究，但其實際死因仍眾說紛紜。

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