港鐵太子站831疑雲 傳消防處打上百通電話「抓鬼」

2019-09-17 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕針對港鐵太子站在8月31日的疑雲，香港立法會議員楊岳橋今日連同3名消防處職員匿名召開記者會指出，當天消防處行動紀錄的文件有多項疑點。現有消息傳出，下午記者會招開同時，消防處曾要求調派及通訊組致電給超過百名的休假人員，用以確認其是否參與記者會。而消防處此舉被質疑是在「抓鬼」，同時也製造白色恐怖。

楊岳橋以及3名具有消防處員工證件的3名職員，今日在記者會上出示消防處內部行動紀錄時指出多項疑點。包括：3名原先被歸類為「傷勢嚴重」的傷者從紀錄中消失；行動過程中，有長達26分鐘的時間，在紀錄上呈現一片空白；9月3日及9月10日行動紀錄曾遭修改；所有現場紀錄都顯示有9名或10名傷者，而絕大部分記錄現場有7位傷者的條目都是在9月3日修改；9月10日凌晨，行動紀錄遭到修改，而當日下午警方、消防、救護及港鐵招開聯合記者會等。

根據「立場新聞 」報導，有消防處消息人士指出，就在記者會舉行期間，消防處調派及通訊組的主管曾致電多名人員，包括控制室人員和指揮車人員等超過百人，以了解人員當下身處的位置。

消息人士指出，由於消防控制室人員可以接觸到通話紀錄，相信該單位因此成為「抓鬼」對象。消息人士質疑，消防處此舉是在製造白色恐怖。

《立場新聞》就此消息向消防處查詢，目前仍沒有回應。

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