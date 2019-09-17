萬萬歲！網傳要讓領導人「呷百五」 中國軍醫院廣告下架

2019-09-17 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒稱，中國社群軟體微信15日瘋傳一條來自北京中國人民解放軍總醫院（301醫院）的廣告，宣傳中共領導人的「健康工程」，目標為延長壽命至150歲。該廣告引發民憤，並已在週一被封鎖。

《自由亞洲電台》報導，中國微信15日瘋傳一則「981首長健康工程」廣告，介紹為中共最高領導層而設的醫療服務，聲稱這項工作經60年發展已獲得「長足進步」，是中華養生與西方醫療技術相結合的「獨特體系」。

廣告稱，中共領導人的平均壽命普遍高於同期西方發達國家領導人，2008年數據顯示，中共領導人平均壽命為88歲，稱讚該醫療體系「全球第一」，廣告結尾則透露，2005年已啟動「981首長健康工程」，目標為延壽至150歲。

報導指出，這則廣告週一已被封鎖，理由是「不當使用國家機關、工作人員的名義或形象」。《自由亞洲電台》也懷疑，該廣告疑「洩密」才緊急下架。

《世界日報》 16日報導這則新聞時指出，醫療費用已成為中國普通民眾的沉重負擔，不時傳出因無法承擔手術和住院費用而延伸的慘劇，因而廣告立刻引發民憤，有網友譏諷，「五毛都看哭了，不知道怎麼洗（地）」。

報導稱，北京301醫院創立於1953年，是集醫療、保健、教學、科研於一體的大型現代化醫院，是中共中央的重要保健基地，多年來一直負責中共高層的醫療和保健，而中共官僚體系每年享受的醫療福利總額遠遠高於所有普通民眾。

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