連續泳渡英吉利海峽4次 美國女癌友破紀錄

2019-09-17 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕曾罹乳癌的美國「開放水域超級馬拉松游泳運動員」莎拉湯瑪斯（Sarah Thomas）今（17）日打破紀錄，成為「首位」成功連續泳渡英吉利海峽4次的挑戰者，以54小時13分鐘佳績完成84英里（約135公里）的馬拉松長泳挑戰！

綜合外媒報導，37歲的湯瑪斯來自美國科羅拉多州（Colorado），從2007年開始挑戰開放水域馬拉松，2012年首度成功泳渡英吉利海峽；她在2017年11月被診斷出罹患乳癌，接受1年治療後，仍堅持挑戰自我，也期望以自身「無畏挑戰」的精神，鼓勵其他曾經罹患乳癌的患者。

「不敢相信真的做到了！」湯瑪斯在當地時間17日清晨6點30分（台灣時間下午2點30分）完成第4趟泳渡海峽，在英國英格蘭（England）南岸多佛爾港（Dover）附近上岸，由於長時間泡在海水中，喉嚨、嘴巴及舌頭都嗆傷，接受媒體採訪時，她聲音沙啞。

她也在受訪時主動分享，全程最艱難的時刻是最後一趟，從法國游回英國時遭水母螫傷臉部，幸好，無論是泡海水或被水母咬傷的傷口，都有隨行團隊悉心照料。

據報導，橫渡英吉利海峽4趟直線距離總長約為135公里，但受潮汐等影響，她實際上應該是不間斷地游了將近210公里，且期間僅靠團隊每隔30分鐘提供含有電解質、咖啡因及蛋白質的流質營養品補充體力、提振精神；上岸後，家人與團隊為她準備了香檳、巧克力慶祝。

據外媒報導，在湯瑪斯之前曾有4人成功挑戰連續泳渡英吉利海峽3次，但沒有人能連續泳渡4趟！她因此受到許多知名運動員祝福，「第一個橫渡各大海洋」的英國馬拉松游泳運動員普格（Lewis Pugh）稱讚湯瑪斯是「超人」，並高度肯定她打破「人類長泳極限」的壯舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法