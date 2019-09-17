班克西「黑猩猩下議院」下月拍賣 蘇富比：沒藏碎紙機

2019-09-17 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕神秘的英國街頭藝術家班克西（Banksy）一幅將下議院議員描繪成黑猩猩畫作「Devolved Parliament」將在下月初拍賣，鑒於上次班克西的畫作在拍賣期間自毀，國際拍賣行蘇富比表示，他們確信這幅作品裡沒有碎紙機。

綜合外媒報導，班克西在10年前發表「Devolved Parliament」，是他在布里斯托城市博物館與美術館（Bristol City Museum and Art Gallery）大型展覽中展出的作品之一，今年3月底下議院投票表決延後脫歐日期後，他以這幅舊作諷刺這場政治亂局。

蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭齊克（Alex Branczik）稱這位神秘的藝術家是「現代伏爾泰」，「毫無疑問地，比過去任何時候，這幅作品現在更貼切地捕捉到這場前所未有的政治亂局，證實班克西是我們這個時代的諷刺辯論家」。

這幅畫是班克西最大型的帆布畫，本月28日至10月3日將在倫敦蘇富比拍賣行公開展示，10月3日正式開始競標，估計售價為150萬至200萬英鎊（約新台幣5700萬至7700萬元），可望成為班克西拍賣價最高的作品。

去年10月初，班克西的畫作「氣球女孩」（Girl with a Balloon），在倫敦蘇富比拍賣會上自毀，震驚全球。這幅「黑猩猩下議院」將在同一個場地拍賣，蘇富比強調，他們確信這次畫裡沒有碎紙機。

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