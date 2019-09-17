遏止氣候變遷 研究：吃素未必最有效

2019-09-17 23:35

〔中央社〕約翰霍普金斯宜居未來中心今天的最新研究報告顯示，偶爾吃吃培根三明治或吞下幾顆牡蠣，可能還是可以協助因應氣候變遷。

科學家在他們調查的國家中發現當中的95%，人們每天只吃一次肉、魚或乳製品，對氣候變遷和供水造成的影響，會比包括奶蛋素在內的素食飲食還小。

研究顯示，部分是因為人類攝取牛奶、奶油和起司而飼養乳牛，不只需要大量能源和土地，還要為了種植飼料施肥和噴灑殺蟲劑，排放造成地球暖化的溫室氣體。

約翰霍普金斯宜居未來中心（Johns Hopkins Center for a Livable Future）研究員表示，攝取昆蟲、小魚和軟體動物在內的飲食對環境的影響，跟蔬食飲食差不多小，但一般而言營養價值卻更高。

他們在140個國家針對9種不同飲食習慣，從每週一天不吃任何肉類和紅肉到海鮮素與全素，來估算溫室氣體排放量和淡水用量。

許多氣候運動人士和科學家都呼籲改吃蔬食，以遏止氣候變遷和減少森林砍伐，因為生產紅肉需要大量土地進行放牧和種植飼料。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）上個月在報告中表示，2007年到2016年之間，農業、林業和其他土地利用活動占人造溫室氣體排放量將近1/4。

但帶領研究的約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）助理教授納赫曼（Keeve Nachman）表示，目前並沒有放之四海而皆準的解決方法。

他告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation），在印尼等中低收入國家的人民，要取得充足營養，平均來說需要攝取更多動物性蛋白質。

研究指出，這意味較貧困的國家要減少飢餓和營養不良等問題，需要提高與飲食相關的溫室氣體排放量和用水量，高收入國家則應該減少食用肉類、乳製品和雞蛋。

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