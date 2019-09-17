美議員推《香港人權及民主法案》 港建制派嗆有反制措施

2019-09-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕反送中持續延燒，美國國會兩黨議員擬通過《香港人權及民主法案》，保障香港的自治與人權，獲得許多港人支持，但該法案也讓香港建制派芒刺在背，特首林鄭月娥對此曾表示，外國政府不應干涉特區事務，建制派亦開始動員遊說美方，民建聯主席李慧琼及副主席周浩鼎今日（17日）會見美駐港總領事‎史墨客（Hanscom Smith），表達反對立場，會後表示該法案是「過度反應」，又稱如果通過，中央和香港政府不排除有反制措施。

綜合港媒報導，美國兩黨議員近期積極推動《香港人權及民主法案》，預料通過機會極大，該法案將賦予美政府制裁中、港官員的權利，且可能影響香港獨立關稅區地位，動搖到北京與香港統治集團的利益核心。

對此，特首林鄭月娥為首的香港建制派態度強硬，新民黨主席葉劉淑儀上週向美方表示反對通過《香港人權及民主法案》，稱該法將傷害美、港雙方長期的互惠互利關係。民建聯李慧琼、周浩鼎今也拜會史墨客，會後公開表示《香港人權及民主法案》是過度反應、過分和無必要，且相信中央和香港政府不排除有反制措施。

李慧琼表示，稱法案「無必要」是因林鄭月娥已撤回《逃犯條例》，美國不應該利用立法干預其他地方事務，不是一般國際的慣例做法，且會令中美關係更緊張。周浩鼎則表示，香港和美國有很多經貿往來，如動搖到香港特殊地位，也會影響美國經濟。

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