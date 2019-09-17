港鐵今早出軌釀8傷 事故現場路軌發現斷裂

2019-09-17 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕港鐵一列由旺角東站開往紅磡方向的列車，在當地時間今日早上8點發生出軌意外，列車車廂分離，部份車門甚至爆開，而有8位民眾輕傷，其中有5人送醫。

綜合港媒報導，運輸及房屋局局長陳帆表示，此次事件是起非常嚴重的鐵路事故，機電署和政府部門會全力且全速找出真相。消防處消防區長張廣源表示，今早8點33分獲報列車出軌，派遣了90名消防及救護人員到場協助，而港鐵職員已經先行將100名乘客帶到安全地方，消防和救護人員另將其餘400名乘客帶到安全地方，而整起事件共有8人受輕傷，有3人傷勢輕微，不需送醫，另外5人送醫治療。

港鐵車務總監劉天成指出，當時這輛有12節車廂的列車在駛入月台時，第4和第5節車廂分開，且第4、5、6節車廂出軌，前3節車廂已進站，後6節則是還在軌道上，目前港鐵正將車廂吊離現場，並針對軌道及周邊設施進行全面檢察。劉天成強調，目前仍不清楚實際出軌原因為何，但一般出軌有3個主要原因，分別是外來異物、路軌缺陷、駕駛不當，港鐵會針對以上3點進行調查。

機電署署長薛永恒表示，事故現場有一處路軌發現有斷裂現象，但目前尚不知其具體斷裂長度，現階段不排除任何可能性，異物影響是調查方向之一，由於鐵路運作十分精密，任何大小的異物都可能影響鐵路運作，未來會在3到6個月內盡快完成調查。

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