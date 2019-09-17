韓國歐巴認了！當街痛毆日本正妹 面臨傷害、公然侮辱罪嫌

2019-09-17 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本正妹日前到韓國旅遊，孰料卻在弘大附近街頭遭當地男子辱罵痛毆，在日韓兩地都成為熱搜話題。南韓警方展開調查後，男子對大部分的指控都認罪，警方目前已將全案移交檢方，建議以傷害、公然侮辱罪嫌起訴。

據《韓國先驅報》報導，首爾麻浦警察局表示，該名33歲的嫌疑人，於8月23日在弘大地鐵站外毆打一名19歲的日本遊客。男子抓住女方頭髮並滿口穢言的影片在同天於網路上流傳後，隨即引發各界的批評。

警方最初以傷害罪嫌傳喚該男子，但在調查期間又發現了公然侮辱的重要證據，嫌犯則承認犯罪。

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