索國斷交 曾厚仁：印太展開2大政治理念競爭

2019-09-17 02:59

〔中央社〕中華民國與索羅門群島今天斷交，駐歐盟代表曾厚仁表示，這已經不是兩岸邦交競爭，而是印太戰略下西方民主對中國威權2大不同政治理念的競爭。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。隨後外交部宣布與索羅門斷交。

總統蔡英文晚間召開記者會表示，儘管兩國斷交，她依然要感謝這段時間當中，索國國內支持台灣的朋友和人民，也感謝國際上協助斡旋此事的盟友。

過去一段時間美國、澳洲等國試圖幫助台灣穩住邦交，但私底下還有一股歐洲的力量也蘊釀一段時間。

據中央社了解，近數週以來有歐方官員與台方接觸時透露，歐方據其訊息管道，善意提醒台灣應注意索國近期內可能的外交轉向。

歐方這次對台灣的接觸動作意義重大，以往歐方對台灣邦交議題不主動，但這次不只是提供訊息，另一個改變是內部更對邦交轉向表達憂慮，甚至私底下也對台灣展現支持。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁今指出，雖然中國以金錢攻勢切斷台灣邦交國，但此舉卻引發更大問題，國際社會發現現在已經不是兩岸邦交競爭，而是印太戰略下西方民主對中國威權2大不同政治理念的競爭。

曾厚仁認為，歐洲雖距離印太遙遠，但已經加入美國等理念相近陣營，擔心中國勢力擴大破壞現況，而保持中華民國的友邦是一個阻止中國的力量，因此更積極回應台灣。

索國擁有60萬人口，是南太平洋第三大國家，索羅門的地理位置具高度戰略價值，索國若與中國建立外交關係將打破美國澳洲及盟友等主導南太情勢，並進而影響印太安全，近年以來歐洲國家開始反制中國在印太地區的強勢活動，包括增加海上軍事活動等。

索國斷交事件已大幅提高歐盟官員對中國在印太區域擴張、破壞現狀行徑的警戒，未來若美澳日歐等合作成形，對穩定南太外交及安全現狀會是一股力量。（編輯：張佑之）

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