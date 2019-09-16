友嘉愛台灣！全球最大工具機展大秀國旗

2019-09-16 23:33

〔記者林菁樺／漢諾威報導〕歐洲工具機大展（EMO）今（16日）開幕，全球第三大工具機集團友嘉包下14號會館並展出9大主題，與全球大廠DMG MORI抗衡，友嘉總裁朱志洋透露，除了在機場包下3個月廣告外， 更在會館巧妙融合台灣國旗，參展者經過從透明玻璃即可看見台灣。

朱志洋表示，友嘉連2屆在工具機展都包下整棟會館，僅次勁敵DMG MORI，而友嘉也堪稱國家館等級，以面積來看排名第6大國，超越美國、韓國、中國等，友嘉使用面積更是中國的1.6倍大。

友嘉有37個工具機品牌，此次EMO展出旗下超過20個工具機品牌，汽車、航太、醫療、軌道、智慧製造、5G等9大主題，並向外界介紹5G未來概念工廠。

朱志洋更透露，上回在米蘭因大量露出台灣國旗遭到中國抗議，這回友嘉因旗下工具機品牌眾多，透過對應的工具機品牌打廣告，在EMO展大秀中華民國國旗。朱志洋直說，「我來自台灣、我就是要秀出台灣，要讓全世界都能看到（台灣）。」

外貿協會董事長黃志芳更提到，台灣今年EMO展參與廠家僅次地主德國，台灣的工具機實力不可小覷，包括他與朱志洋、台灣駐德代表謝志偉通通被安排在觀禮第一排，而前6排VIP中，還有機械公會理事長柯拔希、總顧問王正青等，台灣代表團在貴賓席中名列第一；謝志偉更笑說，因台灣的工具機被德國重視，讓他走路都有風。

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