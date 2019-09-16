受夠「試用期」陷阱 英工程師開發APP到期自動取消

年僅22歲的布勞德，曾登上《富比士雜誌》全球法政類排名，30歲以下前30名人。（圖取自臉書 Joshua Browder）

2019-09-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多業者使用數月的「試用期」來吸引消費者註冊，但是都要求填入信用卡資訊，若試用期結束忘記取消就會馬上被扣款續訂，造成許多爭議和糾紛。來自英國的資訊工程師布勞德（Josh Browder）開發的新APP功能，專門解決這項煩惱。

綜合外媒報導，1997年出生的布勞德（Josh Browder）在美國就讀史丹佛大學時，就已開發出史上首個幫助消費者處理檢舉性騷擾、盜用信用卡、詐騙電話等法律糾紛的「律師機器人」，號稱能處理逾千種案件。

近期「DoNotPay」的功能也逐漸進化，日前推出「試用期瀏覽」（Free Trial Surfing）的功能，原理是讓你擁有一張「真實」的虛擬信用卡，只要用這張信用卡註冊試用，到期時系統便會自動幫你取消續訂。

據使用說明，這個功能可以使用在如「Netflix」、「twitch」、「PlayStationVue」等其他電商、影音平台的註冊。布勞德強調，這張卡不能用於任何消費用途，純粹只能「試用」。

據悉，許多業者已經積極想要查出哪些信用卡是「DoNotPay」的用戶，並阻止他們註冊，對此布勞德表示，「和我們合作的銀行太大了，他們如果要禁止，就必須關掉整個試用期的功能」。

這項新功能1個半月前已在美國展開測試，總共有1萬名用戶報名參與，並於今（16）日起登陸英國開測。

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