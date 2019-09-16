遊戲衝突釀槍殺！2個謊言1個誤會 害警殺錯人

2019-09-16 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州（Ohio）一名19歲少年維納（Casey Viner）日前因玩射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）時，與隊友加斯基爾（Shane Gaskill） 起衝突，決定夥同友人以「仇家」身分向警方「謊報」自己殺害父親、脅持家人，並給出加斯基爾之前提供的地址；不料，依報案地址趕到現場的警方，卻擊斃一名毫無關聯的男子芬奇！

綜合外媒報導，維納因不滿隊友加斯基爾在遊戲中「殺死」他的遊戲角色，2人發生了爭執，維納威脅說要去「狠揍」加斯基爾，加斯基爾也直接把「自己的地址」給他；隨後，維納決定用這串「地址」惡作劇，找到友人巴利斯（Tyler Barriss）幫忙假扮加斯基爾，打電話到加斯基爾住的堪薩斯州威奇托（Wichita, Kansas）當地警局謊稱自己射殺父親、威脅家人己及準備放火，然後留下那串「地址」。

2017年12月，威奇托當地警方依照地址趕到現場後，包圍整棟建築物，將從房子走出來的28歲男子芬奇（Andrew Finch）當場擊斃，但警方隨後卻沒在現場發現屍體及人質，於是開始調查此案；經過調查，相關單位發現，原來是巴利斯利用手機軟體將手機號碼偽裝成當地號碼報警。

相關單位也發現，這場悲劇會釀成，不僅是因為「報假案」，更是因為加斯基爾提供的「地址」是舊住處的地址，才會造成入住「加斯基爾舊住處」的芬奇無辜死亡，最後維納、巴利斯以及加斯基爾3人皆被列為被告。

至於芬奇為何會當場被擊殺？據警方調查，由於芬奇在被要求雙手舉高時將手「移向腰部」，造成警方「誤會」欲持槍攻擊，才會先行開槍；因此，涉案員警們並沒有遭到指控。

據報導，巴利斯除了撥出導致芬奇死亡報案電話外，還涉及亂打電話相關的10多項罪名，於13日被判入獄20年；維納則因試圖刪除與巴利斯、加斯基爾2人的通聯紀錄，涉嫌妨礙司法公正，除了被監督釋放2年，還被要求2500美元（約7萬7000台幣）的賠償金；而加斯基爾目前遭到緩起訴。

美國俄州（Ohio）一名19歲少年維納（Casey Viner）日前因玩射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）時，與隊友加斯基爾（Shane Gaskill） 起衝突，決定夥同友人以「仇家」身分向警方「謊報」自己殺害父親、脅持家人，並給出加斯基爾之前提供的地址。圖為《決勝時刻：二戰》示意圖。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法